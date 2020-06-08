В Самарской области продлили режим самоизоляции
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление, согласно которому режим самоизоляции в регионе продлен до 16 июня. Однако при этом снимается часть ограничений.
– С этой недели в ЗАГСах разрешаются свадебные церемонии. При условии, что на них будут присутствовать не более 10 человек. Открываются библиотеки, но читательские залы остаются закрыты. Профессиональные спортсмены и члены сборных могут тренироваться и на открытом воздухе, и в помещениях, – сообщил глава региона в своем инстаграме.
Также он отметил, что при посещении общественных мест необходимо носить маски. Организации и ИП получили указание не пускать в помещение людей без средств индивидуальной защиты. На сегодняшний день в Самарской области зафиксировано 3200 заболевших коронавирусом. 1449 из них выздоровели, еще 29 скончались.
На интерактивной карте коронавируса в Самарской области можно увидеть цифры заболевших по районам.
ИСТОЧНИК KP.RU