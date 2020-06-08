Мэр Тольятти передумал требовать 15 миллионов с горожанина за "девочку по вызову"

8 Июнь 2020 2020-06-08T22:11:57+03:00

Именно так назвал главу города общественник в одном из постов, плюс обвинил главу города в выводе бюджетных средств. Сначала мэр пошел в суд, но потом отказался от иска

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В Тольятти так и не состоится громкий судебный процесс по иску главы города Сергея Анташева к местному жителю Валерию Кандалинцеву Ранее, как сообщает РИА-новости, чиновник хотел взыскать с Кандалинцева 15 млн рублей в качестве возмещения ущерба своей чести, достоинства и деловой репутации.

Яблоком раздора стал проект памятника Солдатке: Кандалинцев в соцсетях заявил, что по результатам электронного голосования выиграл проект Алексея Кузнецова, а чиновники все аннулировали и "узким кругом" определили, что памятник будет делать Зураб Церетели. Кандалинцев также "заподозрил", что дело тут не в том, что один проект лучше другого, а в выводе "на сторону" бюджетных денежек. В порыве гнева главу Тольятти даже обозвали "девочкой по вызову".

Вот тут-то и разгорелся скандал, Анташев подал иск в Автозаводский районный суд, но 7 июня, когда Тольятти отмечал День города, вдруг передумал:

- Сегодня, в День рождения нашего любимого города и в праздник Великой Троицы, который символизирует всеобщее единение, человеколюбие и примирение, мои близкие, друзья и единомышленники обратились ко мне с просьбой простить последнего. И я как человек православный сделал это. Я не буду судиться с ним, - сообщил Сергей Анташев на своей страничке в Instagram.

Памятник Солдатке превратился в скульптурную композицию "Ожидание солдата". Фото: https://www.instagram.com/sa_antashev/

Правда, злые языки поговаривают, что дело ту не в человеколюбии, а в "рекомендации" губернатора Самарской области перестать отвлекаться на суды и заняться делом - контролем за соблюдением режима самоизоляции в городе, где ситуация с заболеванием коронавирусом на тот момент была сложной.

Что касается самого памятника, то его в итоге установили еще в мае. Правда, в итоге памятник Солдатке изменился и стал скульптурной композицией "Ожидание солдата", открыть ее хотели 9 мая, но из-за пандемии коронавируса открытие перенесли на День города.

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ИСТОЧНИК KP.RU