2020-05-05T15:03:55+03:00
Звезды

В Тольятти новую скульптурную композицию "Ожидание солдата" планируют открыть на День города

Автор скульптурной композиции - Зураб Церетели
Александра БУДАЕВА
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Скульптурную композицию в Тольятти установили 4 мая. Фото: instagram.com/sa_antashevСкульптурную композицию в Тольятти установили 4 мая. Фото: instagram.com/sa_antashev
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Вчера в Тольятти смонтировали и установили новую скульптурную композицию авторства Зубара Церетели "Ожидание солдата".

Она посвящена 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне и была установлена в парке Победы. После благоустройства прилегающей территории скульптуру можно было бы официально открыть на 9 мая, как и планировалось... если бы не режим самоизоляции.

- К сожалению, в связи с ограничительными мерами открыть скульптурную композицию "Ожидание солдата" в День Победы не удастся, - объявил глава города Тольятти Сергей Анташев. - Но мы обязательно проведем торжественную церемонию - планируем совместить ее с Днем города.

По словам Анташева, идея установки памятника женщинам-солдаткам была озвучена председателем совета ветеранов Тольяттинского высшего военно-строительного командного училища Александром Радченко, деньги на проект выделили региональный и местный бюджеты, плюс благотворители.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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