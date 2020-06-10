Стало известно, где и как заболели коронавирусом еще 113 человек в Самарской области

10 Июнь 2020 2020-06-10T12:40:03+03:00

Узнали, как и где заразились новые 113 пациентов с коронавирусом в Самарской области

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал, как и где заболели 113 пациентов, которых выявили за минувшие сутки. По данным на сегодня, 10 июня, в области 3359 инфицированных. 1570 из них выздоровели и вылечились, еще 34 – скончались.

– 54 человека в Самаре, 30 – в Тольятти. Семеро – в Новокуйбышевске, пятеро – в Сызрани, четверо – в Ставропольском районе, трое – в Чапаевске. По два заболевших выявили в Кинеле, Волжском и Кинель-Черкасском районах. По одному – в Октябрьске, Кинельском, Челно-Вершинском и Борском районах, – говорится в сообщении.

29 жителей региона ранее контактировали с уже заболевшими. 22 таких человека в Самаре, по трое – в Новокуйбышевске и Сызрани, один – в Кинель-Черкасском районе. У 66 человек выявлен коронавирус при диагнозе «внебольничная пневмония и ОРВИ». Еще 18 человек переносили инфекцию, не имея никаких клинических проявлений.

ИСТОЧНИК KP.RU