Медики раскрыли причины смерти еще двух человек с коронавирусом в Самарской области

10 Июнь 2020 2020-06-10T12:47:13+03:00

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Сегодня, 10 июня, в Самарской области выросло число жертв от коронавируса. Среди погибших появился второй пациент, у которого не было сопутствующих заболеваний. Всего в регионе 3359 заболевших, 1570 из них выздоровели и были выписаны, еще 34 – скончались.

– Спасти не удалось 79-летнюю женщину. Она страдала заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Также погиб 61-летний мужчина без сопутствующих заболеваний, – сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавиурса в регионе.

Напомним, что за последние сутки в регионе выявили еще 113 человек с COVID-19. В лидерах по заболевшим - Самара и Тольятти. Там зарегистрировали 54 и 30 новых пациентов соответственно.

В Самарской области продолжают действовать самоизоляция, масочный режим и социальное дистанцирование. Ограничительные меры продлятся до 16 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU