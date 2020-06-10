В Самарской области от коронавируса вылечили еще 81 человека

10 Июнь 2020 2020-06-10T16:40:54+03:00

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области сообщил, что сегодня, 10 июня, в регионе выписали из больниц еще 81 человека. Среди них двое детей.

– В специализированных лечебных учреждениях вылечили 38 пациентов. Еще 43 жителя региона завершили амбулаторное лечение в Самаре, Сызрани и Новокуйбышевске, – говорится в сообщении.

Таким образом, общее число победивших инфекцию достигло 1651 человека. Всего в Самарской области 3359 заболевших коронавирусом. 34 человека скончались, двое из них за прошедшие сутки. Также в регионе продолжают действовать самоизоляция, масочный режим и социальное дистанцирование. Посмотреть, в каких городах и сколько заболевших коронавирусом можно на нашей специализированной карте.

ИСТОЧНИК KP.RU