В Самарской области от коронавируса вылечили еще 81 человека
Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области сообщил, что сегодня, 10 июня, в регионе выписали из больниц еще 81 человека. Среди них двое детей.
– В специализированных лечебных учреждениях вылечили 38 пациентов. Еще 43 жителя региона завершили амбулаторное лечение в Самаре, Сызрани и Новокуйбышевске, – говорится в сообщении.
Таким образом, общее число победивших инфекцию достигло 1651 человека. Всего в Самарской области 3359 заболевших коронавирусом. 34 человека скончались, двое из них за прошедшие сутки. Также в регионе продолжают действовать самоизоляция, масочный режим и социальное дистанцирование. Посмотреть, в каких городах и сколько заболевших коронавирусом можно на нашей специализированной карте.
ИСТОЧНИК KP.RU