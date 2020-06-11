В Самаре починили электробус

11 Июнь 2020 2020-06-11T10:57:53+03:00

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Трамвайно-троллейбусное управление Самары объявило о возвращении электробуса. Напомним, вчера, 10 июня, стало известно, что транспортное средство неисправно. Специалисты прогнозировали его возвращение на маршрут в пятницу, 12 июня, однако им удалось справиться с проблемой раньше.

– Электробус починили! С самого утра он на линии. Добро пожаловать на борт! – говорится в сообщении представителей ТТУ Самары, которое они разместили в твиттере.

Напомним, экологичный транспорт ходит по 108 маршруту от Губернского рынка до Южного города. В день он выполняет по шесть рейсов. Ранее электробус уже ломался, а однажды даже попал в ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU