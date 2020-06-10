В Самаре снова сломался электробус
В среду, 10 июня, стало известно, что самарский электробус снова сломался и какое-то время не будет выходить на рейс. Отметим, 108-й маршрут ходит шесть раз в день от Губернского рынка до Южного города.
– Произошла техническая неисправность. До 11 июня включительно транспорт не будет ходить. Приносим извинения за доставленные неудобства, – говорится в сообщении Трамвайно-троллейбусного управления Самары.
Напомним, ранее электробус уже ломался и несколько дней отсутствовал. После этого экологический транспорт попал в ДТП. К счастью, обошлось без серьезных повреждений. В середине мая было подписано новое соглашение на эксплуатацию электробуса.
ИСТОЧНИК KP.RU