2020-06-11T11:13:30+03:00
Общество

Стало известно, как и где заболели коронавирусом 111 новых человек в Самарской области

Выяснили, где и как заразились коронавирусом 111 жителей Самарской области
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Всего в Самарской области 3740 заболевших COVID-19Всего в Самарской области 3740 заболевших COVID-19Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал, как и где заболели инфекцией 111 человек, которые были выявлены за минувшие сутки. Общее число заболевших в губернии составляет 3470.

– 51 человек заразился в Самаре. Еще 20 – в Тольятти, 11 в Сызрани. Четверо зафиксировано в Челно-Вершинском районе. По три в Отрадном и Волжском районе, по двое – в Кинеле, Кинель-Черкасском, Красноармейском и Кинельском районах. По одному – в Октябрьске, Похвистнево, Нефтегорске, Новокуйбышевске, Ставропольском, Шенталинском, Безенчукском, Кошкинском и Похвистневском районах, – говорится в сообщении.

24 пациента ранее контактировали с уже заболевшим. 14 таких человек в Самаре, четверо – в Челно-Вершинском районе. По двое в Сызрани и Тольятти, по одному – в Отрадном и Красноармейском районе. У 76 жителей региона коронавирус найден при диагнозе «внебольничная пневмония и ОРВИ».

Еще 11 человек не имеют никаких клинических проявлений, но являются носителями вируса. Всего на амбулаторном и стационарном лечении остаются 1782 человека. Еще 1651 житель региона выздоровел, 37 – скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Атакующий полузащитник из Казахстана может стать игроком «Крыльев Советов»
Медики раскрыли причины смерти еще трех человек с коронавирусом в Самарской области
Стало известно, как и где заболели коронавирусом 111 новых человек в Самарской области
В Самарской области от коронавируса скончались еще три человека
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 11 июня 2020 года: подтвердились 111 случаев
В Самаре починили электробус
В Самаре благоустроят три двора в Железнодорожном районе
В Самаре на радио «КП-Самара» представят очередной выпуск программы «Живые письма»
Альфонс из Самары обобрал женщину на 800 тысяч рублей
Главная звезда гандбольной «Лады» Елена Михайличенко перешла в ЦСКА
Предприниматель из Самарской области получил деньги за стройматериалы, но решил их не отдавать
В Самаре задержали серийного грабителя
Коронавирус в Самаре, последние новости на 11 июня 2020 года: новые рекорды и секрет «качелей»
В субботу похолодание придет в Самарскую область
Власти рассказали, что делают с дорогами Самары прямо сейчас
Коронавирус в Тольятти, последние новости на 11 июня 2020 года: новая жизнь против нового скачка болезни
В Самарской области преступники отвезли тольяттинца в лес и избили его, угрожая пистолетом
Сотрудники ФСБ задержали начальника полиции Сызрани Андрея Гусарова
Билеты на поезд Самара - Симферополь до Крыма начинают продавать
Врач рассказал правду о коронавирусных качелях в Самарской области
В тольяттинском госпитале для больных коронавирусом родился ребенок
В Самаре детей будут проверять на склонность к самоубийству
Стало известно, где в Самаре будет салют 24 июня 2020 года
В Сызрани ПАЗ съехал в кювет и протаранил столб, водителя увезли в больницу
В Самаре тыловик железной дороги несколько лет ремонтировал свои иномарки за счет РЖД
Самарскую область ждут холодные выходные
Самарцам напомнили, кто может рассчитывать на новые льготы для зачисления в детсады
Самарцам рассказали, когда произойдет распределение мест в детсады в 2020 году
ВТБ снижает размер первого взноса в рамках ипотеки под 6,5%