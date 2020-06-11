Стало известно, как и где заболели коронавирусом 111 новых человек в Самарской области

11 Июнь 2020 2020-06-11T11:13:30+03:00

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал, как и где заболели инфекцией 111 человек, которые были выявлены за минувшие сутки. Общее число заболевших в губернии составляет 3470.

– 51 человек заразился в Самаре. Еще 20 – в Тольятти, 11 в Сызрани. Четверо зафиксировано в Челно-Вершинском районе. По три в Отрадном и Волжском районе, по двое – в Кинеле, Кинель-Черкасском, Красноармейском и Кинельском районах. По одному – в Октябрьске, Похвистнево, Нефтегорске, Новокуйбышевске, Ставропольском, Шенталинском, Безенчукском, Кошкинском и Похвистневском районах, – говорится в сообщении.

24 пациента ранее контактировали с уже заболевшим. 14 таких человек в Самаре, четверо – в Челно-Вершинском районе. По двое в Сызрани и Тольятти, по одному – в Отрадном и Красноармейском районе. У 76 жителей региона коронавирус найден при диагнозе «внебольничная пневмония и ОРВИ».

Еще 11 человек не имеют никаких клинических проявлений, но являются носителями вируса. Всего на амбулаторном и стационарном лечении остаются 1782 человека. Еще 1651 житель региона выздоровел, 37 – скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU