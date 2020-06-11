Медики раскрыли причины смерти еще трех человек с коронавирусом в Самарской области

11 Июнь 2020 2020-06-11T11:21:51+03:00

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Сегодня, 11 июня, в Самарской области выросло число смертей от коронавируса. За прошедшие сутки скончались еще три человека, а общее количество жертв достигло 37. Всего в губернии выявлено 3470 заболевших COVID-19.

– Спасти не удалось двух мужчин – одному из них было 73 года, другому – 60 лет. У первого были заболевания сердечно-сосудистой системы, у второго – помимо такого же заболевания, были проблемы с эндокринной системой. Также умерла 86-летняя женщина, у нее были заболевания сердечно-сосудистой системы, – сообщает оперативный штаб по коронавирусу в Самарской области.

1651 человек в регионе выздоровели и был выписан. Также в области продолжают действовать ограничительные меры. Горожан просят соблюдать самоизоляцию, социальную дистанцию, а также носить средства индивидуальной защиты в общественных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU