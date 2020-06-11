Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 11 июня 2020 года: подтвердились 111 случаев

11 Июнь 2020 2020-06-11T11:51:15+03:00

По данным на 11 июня 2020 года в Самарской области выявили 111 новых случаев заражения

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Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 11 июня 2020 года в Самарской области. За минувшие сутки в регионе выявили 111 новых случаев заражения, большая часть больных - жители Самары. Таким образом, общее число заболевших в губернии составляет 3470 человек. 1651 из них выздоровел, 37 – скончались. За последние сутки умерли трое пациентов.

– Всего за минувшие сутки в России выявили еще 8779 человек с COVID-19. Из них в Москве заболели 1436 жителей, в Московской области – 724. В Свердловской области и Санкт-Петербурге – 312 и 303 человека соответственно, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Общее число заболевших коронавирусом в России составляет 502 436 человек, 261 150 пациентов выздоровели (8367 за прошедший день), 6532 больных умерли. За последний день от инфекции скончались 174 человека. В Самарской области продолжают действовать ограничительные меры. Они продлятся минимум до 16 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU