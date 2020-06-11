2020-06-11T11:51:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 11 июня 2020 года: подтвердились 111 случаев

По данным на 11 июня 2020 года в Самарской области выявили 111 новых случаев заражения
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
За минувшие сутки в России выявлено 8779 заболевших коронавирусомЗа минувшие сутки в России выявлено 8779 заболевших коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 11 июня 2020 года в Самарской области. За минувшие сутки в регионе выявили 111 новых случаев заражения, большая часть больных - жители Самары. Таким образом, общее число заболевших в губернии составляет 3470 человек. 1651 из них выздоровел, 37 – скончались. За последние сутки умерли трое пациентов.

– Всего за минувшие сутки в России выявили еще 8779 человек с COVID-19. Из них в Москве заболели 1436 жителей, в Московской области – 724. В Свердловской области и Санкт-Петербурге – 312 и 303 человека соответственно, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Общее число заболевших коронавирусом в России составляет 502 436 человек, 261 150 пациентов выздоровели (8367 за прошедший день), 6532 больных умерли. За последний день от инфекции скончались 174 человека. В Самарской области продолжают действовать ограничительные меры. Они продлятся минимум до 16 июня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус в Самаре, последние новости на 11 июня 2020 года: новые рекорды и секрет «качелей»

Обсуждаем самые важные последние новости про коронавирус в Самаре на 11 июня 2020 года. Много интересного (подробности)

Жителям Самарской области рассказали, как спасти врачей. И речь не только о масках

Помочь врачам, которые сражаются с коронавирусом, может каждый. И это недолго (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Самаре»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Атакующий полузащитник из Казахстана может стать игроком «Крыльев Советов»
Медики раскрыли причины смерти еще трех человек с коронавирусом в Самарской области
Стало известно, как и где заболели коронавирусом 111 новых человек в Самарской области
В Самарской области от коронавируса скончались еще три человека
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 11 июня 2020 года: подтвердились 111 случаев
В Самаре починили электробус
В Самаре благоустроят три двора в Железнодорожном районе
В Самаре на радио «КП-Самара» представят очередной выпуск программы «Живые письма»
Альфонс из Самары обобрал женщину на 800 тысяч рублей
Главная звезда гандбольной «Лады» Елена Михайличенко перешла в ЦСКА
Предприниматель из Самарской области получил деньги за стройматериалы, но решил их не отдавать
В Самаре задержали серийного грабителя
Коронавирус в Самаре, последние новости на 11 июня 2020 года: новые рекорды и секрет «качелей»
В субботу похолодание придет в Самарскую область
Власти рассказали, что делают с дорогами Самары прямо сейчас
Коронавирус в Тольятти, последние новости на 11 июня 2020 года: новая жизнь против нового скачка болезни
В Самарской области преступники отвезли тольяттинца в лес и избили его, угрожая пистолетом
Сотрудники ФСБ задержали начальника полиции Сызрани Андрея Гусарова
Билеты на поезд Самара - Симферополь до Крыма начинают продавать
Врач рассказал правду о коронавирусных качелях в Самарской области
В тольяттинском госпитале для больных коронавирусом родился ребенок
В Самаре детей будут проверять на склонность к самоубийству
Стало известно, где в Самаре будет салют 24 июня 2020 года
В Сызрани ПАЗ съехал в кювет и протаранил столб, водителя увезли в больницу
В Самаре тыловик железной дороги несколько лет ремонтировал свои иномарки за счет РЖД
Самарскую область ждут холодные выходные
Самарцам напомнили, кто может рассчитывать на новые льготы для зачисления в детсады
Самарцам рассказали, когда произойдет распределение мест в детсады в 2020 году
ВТБ снижает размер первого взноса в рамках ипотеки под 6,5%