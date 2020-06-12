Медики рассказали, почему еще три человека с коронавирусом умерли в Самарской области

12 Июнь 2020 2020-06-12T13:38:37+03:00

В Самаре от коронавируса умерли уже 40 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В регионе скончались уже 40 человек с коронавирусной инфекцией

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Сегодня, 12 июня, в Самарской области увеличилось число смертей от коронавируса. За прошедшие сутки скончались еще три человека, а общее количество жертв достигло 40. Всего в губернии выявлено 3548 заболевших COVID-19.

– Не удалось спасти двоих мужчин – одному из них было 73 года, а другому 88 лет. Оба страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Также умерла женщина 69-лет, она страдала заболеваниями сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта, – сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Самарской области.

1741 человек в регионе выздоровел и был выписан. 986 человек на 11 июня остаются под медицинским наблюдениям.

В области как минимум до 16 июня продолжают действовать ограничительные меры. Горожан просят соблюдать самоизоляцию, социальную дистанцию, а также носить средства индивидуальной защиты в общественных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU