2020-06-12T13:38:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Медики рассказали, почему еще три человека с коронавирусом умерли в Самарской области

В регионе скончались уже 40 человек с коронавирусной инфекцией
Михаил ГОРЮНОВ
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В Самаре от коронавируса умерли уже 40 человекВ Самаре от коронавируса умерли уже 40 человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня, 12 июня, в Самарской области увеличилось число смертей от коронавируса. За прошедшие сутки скончались еще три человека, а общее количество жертв достигло 40. Всего в губернии выявлено 3548 заболевших COVID-19.

– Не удалось спасти двоих мужчин – одному из них было 73 года, а другому 88 лет. Оба страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Также умерла женщина 69-лет, она страдала заболеваниями сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта, – сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Самарской области.

1741 человек в регионе выздоровел и был выписан. 986 человек на 11 июня остаются под медицинским наблюдениям.

В области как минимум до 16 июня продолжают действовать ограничительные меры. Горожан просят соблюдать самоизоляцию, социальную дистанцию, а также носить средства индивидуальной защиты в общественных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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