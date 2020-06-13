Стало известно, где и как заразились коронавирусом еще 146 человек в Самарской области

13 Июнь 2020 2020-06-13T15:48:24+03:00

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В оперативном штабе Самарской области рассказали, как и где заразились коронавирусом еще 146 жителей региона. Напомним, такое рекордное суточное количество выявили в субботу, 13 июня. Лидерами, как и прежде, стали областная столица и автоград.

- 68 новых пациентов выявили в Самаре, 40 - в Тольятти, 12 - в Новокуйбышевске, 8 - в Сызрани. По четверо заболевших в Ставропольском и Исаклинском районах, по двое - в Чапаевске, Шигонском, Кинель-Черкасском и Похвистневском районах, по одному - в Октябрьске и в Волжском районе, - рассказали в оперштабе региона.

Известно, что 43 человек выявили при обследовании круга контактных лиц с ранее заболевшими. 24 таких пациента в Самаре, по семеро в Сызрани и Тольятти, двое в Ставропольском районе и по одному в Чапаевске, Новокуйбышевске и Похвистневском районе. У 84 человек ранее был поставлен диагноз «внебольничная пневмония и ОРВИ». У 19 новых пациентов никаких симптомов не было, их выявили при профосмотре.

Напомним, всего в регионе зафиксировано 3694 случая коронавируса. 1847 человек из них выздоровели, 43 пациента, к сожалению, скончались. Последними жертвами коронавируса стали две пожилые женщины и мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU