Новыми жертвами коронавируса в Самарской области стали две женщины и мужчина

13 Июнь 2020 2020-06-13T15:44:50+03:00

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В Самарской области выросло число жертв коронавируса. По состоянию на 13 июня 2020 года оно достигло уже 43 человек. Сегодня, 13 июня, стало известно о смерти еще троих пациентов. Все они были старше 60 лет и имели сопутствующие заболевания.

- Скончались две женщины и мужчина. 83-летняя пациентка страдала заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологическими заболеваниями, а 67-летняя пенсионерка - заболеваниями бронхолегочной системы. У 80-летнего мужчины были заболевания сердечно-сосудистой системы, - рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Напомним, за последние сутки в Самарской области выявили 146 новых пациентов - это суточный рекорд. Общее же число заболевших сейчас - 3694 человека, половина из них - 1847 жителей региона - вылечились и были выписаны из больниц.

ИСТОЧНИК KP.RU