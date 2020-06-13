2020-06-13T11:16:22+03:00
Коронавирус Covid-19

В Самарской области еще три человека скончались от коронавируса

Общее число погибших от COVID-19 на 13 июня 2020 года составляет 43 человека
Анастасия ФИЛАТОВА
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Общее число заболевших в регионе составляет почти 3,7 тысяч человекОбщее число заболевших в регионе составляет почти 3,7 тысяч человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В субботу, 13 июня, стало известно о новых жертвах коронавируса в Самарской области. Перебороть инфекцию не смогли еще три жителя региона. Теперь общее число погибших пациентов с COVID-19 составляет 43 человека.

- За минувшие сутки в Самарской области были выявлены 146 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в регионе диагноз подтвердился у 3694 человек. Общее число выздоровевших составляет 1847, - сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Напомним, что вчера, 12 июня, заболевших было меньше - 78 человек, однако также были сообщения о трех погибших. Это пожилые люди с сопутствующими заболеваниями. Отметим, что в Самарской области продолжают действовать масочный режим и самоизоляция. Ограничительные меры продлятся до 16 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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