В Самарской области еще три человека скончались от коронавируса

13 Июнь 2020 2020-06-13T11:16:22+03:00

Общее число заболевших в регионе составляет почти 3,7 тысяч человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменить размер текста: A A

В субботу, 13 июня, стало известно о новых жертвах коронавируса в Самарской области. Перебороть инфекцию не смогли еще три жителя региона. Теперь общее число погибших пациентов с COVID-19 составляет 43 человека.

- За минувшие сутки в Самарской области были выявлены 146 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в регионе диагноз подтвердился у 3694 человек. Общее число выздоровевших составляет 1847, - сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Напомним, что вчера, 12 июня, заболевших было меньше - 78 человек, однако также были сообщения о трех погибших. Это пожилые люди с сопутствующими заболеваниями. Отметим, что в Самарской области продолжают действовать масочный режим и самоизоляция. Ограничительные меры продлятся до 16 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU