2020-06-16T11:22:37+03:00
Общество

Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 70 человек в Самарской области

Выяснили, где и как заразились коронавирусом новые 70 пациентов в Самарской области
Владислав КИРСАНОВ
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Всего в области 3980 заболевших новым вирусомВсего в области 3980 заболевших новым вирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самаркой области рассказал о новых 70 заболевших в регионе за минувшие сутки. Отметим, что на сегодняшний день, 16 июня, в губернии зафиксировано 3980 инфицированных, 1942 из них выздоровели, еще 50 – скончались.

– 31 человек в Самаре, 19 – в Тольятти. Пятеро в Волжском районе, по четыре – в Новокуйбышевске и Сызрани. По одному – в Кинеле, Елховском, Кинель-Черкасском, Нефтегорском, Приволжском, Сызранском и Шенталинском районах, – говорится в сообщении.

16 человек ранее контактировали с уже заболевшими. Девять таких граждан в Самаре, по двое – в Тольятти и Волжском районе, по одному – в Сызрани, Сызранском и Шенталинском районах. Еще у 42 жителей области обнаружен коронавирус при диагнозе «внебольничная пневмония и ОРВИ». 12 человек переносили заболевание, не имея никаких клинических проявлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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