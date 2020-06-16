16 Июнь 2020 2020-06-16T10:40:09+03:00

Число погибших от коронавируса в Самарской области достигло 50 человек

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Сегодня, 16 июня, в Самарской области снова зафиксировали жертву коронавируса. За минувшие сутки скончался еще один человек. Отметим, что смерти от вируса в регионе фиксируются 10-й день подряд.

– Общее число погибших составляет 50 человек. На амбулаторном и стационарном лечении в области находится 1988 человек. 1942 выздоровели и были выписаны из больниц, – сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области.

Общее число заболевших достигло 3980 жителей губернии. Сегодня правительство и Роспотребнадзор примут решение о продлении или снятии ограничительных мер.

ИСТОЧНИК KP.RU