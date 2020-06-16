2020-06-16T10:35:57+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 16 июня 2020 года: подтвердились 70 случаев

По данным на 16 июня 2020 года в Самарской области выявили 70 новых случаев заражения
Владислав КИРСАНОВ
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За сутки в России появилось еще 8248 заболевших коронавирусомЗа сутки в России появилось еще 8248 заболевших коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 16 июня 2020 года в Самарской области. За минувшие сутки в регионе выявили 70 новых случаев заражения. Таким образом, общее число заболевших в губернии составляет 3980 человек. 1942 из них выздоровел, 50 – скончались.

– Всего за минувшие сутки в России выявили еще 8248 человек с COVID-19. Из них в Москве заболели 1416 жителей, в Московской области – 694. В Иркутской области и Санкт-Петербурге – 319 и 234 человека соответственно, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Общее число заболевших коронавирусом в России составляет 545 458 человек, 294 306 пациентов выздоровели (9767 за прошедший день), 7284 больной умер. За последний день от инфекции скончались 193 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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