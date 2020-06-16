2020-06-16T12:01:07+03:00
Общество

Медики раскрыли причины смерти еще одного человека с коронавирусом в Самарской области

Количество жертв вируса в регионе достигло 50 пациентов
Владислав КИРСАНОВ
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Коэффициент смертности в Самарской области находится ниже российскогоКоэффициент смертности в Самарской области находится ниже российскогоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня, 16 июня, в Самарской области снова выросло число погибших от коронавируса. За минувшие сутки спасти не удалось еще одного человека. Таким образом, общее число умерших составило 50 пациентов.

– Новой жертвой COVID-19 стал 45-летний мужчина. У него заболевание протекало в тяжелой форме. Коэффициент летальности в регионе составляет 1,57 на 100 тысяч человек. В России – 4,86, – сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области.

Общее число заболевших составляет 3980 человек. 1942 пациента выздоровели и были выписаны. За последние сутки лечение завершили 11 человек. 7 были выписаны из спецбольниц, еще четверо вылечились амбулаторно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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