Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 44 человека в Самарской области

17 Июнь 2020 2020-06-17T12:26:26+03:00

Выяснили, где и как заразились коронавирусом новые 44 пациента в Самарской области

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал о новых 44 заболевших, которые были выявлены сегодня, 17 июня. Общее число пациентов в регионе достигло 4024 человек. 2018 из них (76 за минувший день) выздоровели, 51 – скончался.

– 22 человека в Самаре, 11 – в Сызрани. Шестеро в Тольятти, по одному – в Жигулевске, в Октябрьске, в Большеглушицком, Борском и Волжском районах, – говорится в сообщении.

11 человек ранее контактировали с уже заболевшими. Восемь таких граждан в Самаре, по одному в Жигулевске, Тольятти и Сызрани. У 23 жителей региона коронавирус был обнаружен при диагнозе «внебольничная пневмония и ОРВИ». Еще 10 пациентов были инфицированы, они не имели никаких клинических проявлений.

ИСТОЧНИК KP.RU