2020-06-17T21:29:57+03:00
Коронавирус Covid-19

В Самаре пациентов, которые не больны COVID-19, поделили между больницами

Мы разобрались, какие травмы и в какие медучреждения приведут больных
Александра БУДАЕВА
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Пациентов, у которых нет вирусных заболеваний, оградят от тех, кто может быть заразенПациентов, у которых нет вирусных заболеваний, оградят от тех, кто может быть заразенФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Врио замминистра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко подписал документ, который внес изменения в так называемую маршрутизацию пациентов, у которых не диагностировано никаких инфекционных заболеваний. Так в городе попытаются разделить потоки тех, кто может быть заразен, и остальных, плюс перераспределят нагрузку на врачей.

Изучаем, кого, куда и с какими травмами будут везти. Уточним, что речь идет только о взрослых.

Часть пациентов с острой почечной недостаточностью, травмами и болезнями брюшной полости будут направлять в Железнодорожную больницу на ул.Агибалова.

Новокуйбышевская городская больница возьмет на себя вторую часть пациентов с почечной недостаточностью.

Самарцев, которым не посчастливилось получить серьезные раны, особенно если они с нагноениями, будут распределять по 3 больницам: Пирогова, плюс в больницу №8 (ул.Мирная, 169) и в больницу №10 (ул.Медицинская, 4).

Урологию "поделят" между собой больница имени Пирогова (сюда будут везти пациентов из Самарского, Железнодорожного, Ленинского, Октябрьского и Куйбышевского района), плюс горбольницы №2 (3 просека, 150) и №8 (на ул.Нагорной, 88).

Услуги по абдоминальной хирургии (болезни и травмы брюшной полости) в зависимости от дней недели, кроме сотрудников Железнодорожной больницы, будут оказывать также медики из больницы №10 (туда повезут пациентов из Куйбышевского района), больница имени Пирогова (для жителей Самарского, Ленинского, Октябрьского и Железнодорожного районов), плюс горбольницы №№2, 5 и 8.

Особенный подход: главврач больницы Середавина рассказал, как в Самаре спасают от коронавируса пациентов с большим весом

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ИСТОЧНИК KP.RU

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