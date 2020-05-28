В Тольятти пациента с коронавирусом спасли после инфаркта

В Тольятти сделали операцию на сердце мужчине с двусторонней пневмонией, вызванной коронавирусом. 54-летнего мужчину готовились выписать, но у него случился инфаркт, и врачам пришлось спасать тольяттинца.

- Пневмония может вызвать сгущение крови, провоцировать тромбозы, может вызвать гипоксию, которая тоже усугубляет течение ишемической болезни сердца, - поделился заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения Николай Фальбоцкий.

Сначала тромб пытались растворить лекарственными средствами, но это не помогло. И медики решили провести стентирование коронарных артерий. Врачам пришлось работать в специальных защитных костюмах больше часа: операция хоть и привычная, но очень тонкая. Конечно, выполнять ее в таком режиме непросто. Врачам пришлось надевать две пары перчаток.

- Сверху рентгензащитный костюм и еще одну пару перчаток. Все это весит более 10 кг. Операция длится около часа, - признались медики.

Вот так одеваются врачи на операцию

Но пациенту повезло - все закончилось хорошо. И сейчас мужчина уже в удовлетворительном состоянии. Сам тольяттинец благодарит спасших его врачей:

- Все прекрасно. Ребята - молодцы, спасибо! - сказал он.

В тольяттинской больнице сделали уже три такие операции на сердце пациентам с коронавирусной инфекцией. Более того, врачам пришлось принимать роды у беременной с коронавирусом - родился здоровый ребенок.

Работать в такой защите непросто

Главврач больницы №5 не раз рассказывал о том, как его команда работает в условиях коронавируса. А врач-инфекционист поделился своим мнением о том, почему так часто коронавирусом болеют медики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Главврач из Тольятти рассказал, какой будет вторая волна коронавируса

Николай Ренц поделился своими наблюдениями и рассказал, как может развиваться ситуация с коронавирусом дальше (подробности)

"Трудно дышать, пот градом": Самарцы поддержали тульскую медсестру, примерив защитные костюмы на купальники

Жители волжского города запустили флешмоб, предложив всем оценить, каково это работать в подобной "защите" (подробности)

Эксперт рассказала, ждет ли Самару московский сценарий распространения коронавируса

Обязаны ли регионы идти по московскому пути в распространении коронавируса и как скоро Самарская область взойдет на плато - обо всем этом «КП-Самара» поговорила с профессором Самарского университета Еленой Щепакиной (подробности)

Дайте мне иммунитет, и я обниму мир: как я проходила анализ на антитела к коронавирусу в Самаре

С 18 мая начали брать тест на антитела к коронавирусу в Самаре. Кому стоит сдать, и что для этого нужно(подробности)