2020-05-28T18:57:17+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тольятти пациента с коронавирусом спасли после инфаркта

Мужчине с двусторонней пневмонией провели стентирование коронарных артерий
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Врачи рассказали, как делали операцию пациенту с коронавирусомВрачи рассказали, как делали операцию пациенту с коронавирусом
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В Тольятти сделали операцию на сердце мужчине с двусторонней пневмонией, вызванной коронавирусом. 54-летнего мужчину готовились выписать, но у него случился инфаркт, и врачам пришлось спасать тольяттинца.

- Пневмония может вызвать сгущение крови, провоцировать тромбозы, может вызвать гипоксию, которая тоже усугубляет течение ишемической болезни сердца, - поделился заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения Николай Фальбоцкий.

Сначала тромб пытались растворить лекарственными средствами, но это не помогло. И медики решили провести стентирование коронарных артерий. Врачам пришлось работать в специальных защитных костюмах больше часа: операция хоть и привычная, но очень тонкая. Конечно, выполнять ее в таком режиме непросто. Врачам пришлось надевать две пары перчаток.

- Сверху рентгензащитный костюм и еще одну пару перчаток. Все это весит более 10 кг. Операция длится около часа, - признались медики.

Вот так одеваются врачи на операцию

Вот так одеваются врачи на операцию

Но пациенту повезло - все закончилось хорошо. И сейчас мужчина уже в удовлетворительном состоянии. Сам тольяттинец благодарит спасших его врачей:

- Все прекрасно. Ребята - молодцы, спасибо! - сказал он.

В тольяттинской больнице сделали уже три такие операции на сердце пациентам с коронавирусной инфекцией. Более того, врачам пришлось принимать роды у беременной с коронавирусом - родился здоровый ребенок.

Работать в такой защите непросто

Работать в такой защите непросто

Главврач больницы №5 не раз рассказывал о том, как его команда работает в условиях коронавируса. А врач-инфекционист поделился своим мнением о том, почему так часто коронавирусом болеют медики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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