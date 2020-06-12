В кардиоцентре Самары нашли коронавирус: заболели врач и пациенты

Коронавирус проник в очередную самарскую больницу. 12 июня стало известно о том, что заболели два пациента и медработник из отделений Самарского областного клинического кардиологического диспансера имени Полякова. Теперь жизнь медучреждения изменится.

- Согласно предписанию местного управления Роспотребнадзора, два кардиологических отделения кардиодиспансера закрыты для приема новых пациентов. У пациентов и медиков взяты все необходимые анализы, - рассказали "КП-Самара" в министерстве здравоохранения региона.

Сразу после подтверждения диагноза, в кардиоцентре провели все противоэпидемические мероприятия. Пациенты, находящиеся в отделениях, продолжают лечение.

- Хирургические отделения, поликлиника, а также стационар на улице Теннисной работают в штатном режиме.Проведена перемаршрутизация экстренной госпитализации пациентов с острым коронарным синдромом в Клиники СамГМУ и ЗАО ИДК, - отметили в минздраве.

Напомним, что в апреле в Самаре закрывали на карантин городскую больницу № 4. Случилось это после того, как коронавирусную инфекцию там нашли у 8 человек. Та же участь спустя несколько дней ждала больницу имени Пирогова, где инфекцию подхватил врач. Всего на 11 июня 442 медработника подхватили Covid-19 в Самарской области.

Что касается последних данных, то 12 июня стало известно о еще 78 заболевших в регионе - теперь их в общей сложности 3548. Выздоровели - 1741. Скончались 40 пациентов. За минувшие сутки трое - двое пенсионеров и женщина, которой было 69 лет. Все они имели сопутствующие заболевания.

В Самаре и области как минимум до 16 июня продолжает действовать режим самоизоляции. Люди также обязаны носить маски в общественных местах.

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