В Самаре наркоман продал женщину в сексуальное рабство

17 Июнь 2020 2020-06-17T20:05:08+03:00

Обстоятельства сделки и личности продавца и покупателя пока до конца не "рассекречены" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Почти год она провела в полной зависимости от своего "хозяина"

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В Самаре возбудили уголовное дело по очень редкой статье - речь идет о торговле людьми (ст.127.1 УК РФ). Потерпевшей по нему признана 35-летняя женщина. По предварительным данным, в августе прошлого года ее продали в рабство гражданину Узбекистана.

Как пишет "Самарское обозрение", редкое преступление удалось выявить операм, которые работают в уголовном розыске Куйбышевского района Самары. Сделку стороны заключили на территории дачного участка, который расположен недалеко от рынка "Солнечный" на Южном шоссе. Сумма сделки пока не разглашается, как и обстоятельства при которых живой товар был передан от продавца покупателю.

В роли продавца, по версии следствия, выступил человек, который ранее попадал в поле зрение полиции за хранение наркотиков. Его клиент - подсобный рабочий на животноводческом хозяйстве "Кряж", он является гражданином Узбекистана.

При каких условиях удалось освободить рабыню, в каком она состоянии и где находится сейчас, пока не известно.

За торговлю людьми в зависимости от того, как был организован бизнес и в каком состоянии удалось вызволить жертву, законодательство предусматривает от 3 до 15 лет реального лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU