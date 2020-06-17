В Самаре наркоман продал женщину в сексуальное рабство
В Самаре возбудили уголовное дело по очень редкой статье - речь идет о торговле людьми (ст.127.1 УК РФ). Потерпевшей по нему признана 35-летняя женщина. По предварительным данным, в августе прошлого года ее продали в рабство гражданину Узбекистана.
Как пишет "Самарское обозрение", редкое преступление удалось выявить операм, которые работают в уголовном розыске Куйбышевского района Самары. Сделку стороны заключили на территории дачного участка, который расположен недалеко от рынка "Солнечный" на Южном шоссе. Сумма сделки пока не разглашается, как и обстоятельства при которых живой товар был передан от продавца покупателю.
В роли продавца, по версии следствия, выступил человек, который ранее попадал в поле зрение полиции за хранение наркотиков. Его клиент - подсобный рабочий на животноводческом хозяйстве "Кряж", он является гражданином Узбекистана.
При каких условиях удалось освободить рабыню, в каком она состоянии и где находится сейчас, пока не известно.
За торговлю людьми в зависимости от того, как был организован бизнес и в каком состоянии удалось вызволить жертву, законодательство предусматривает от 3 до 15 лет реального лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU