В Тольятти отправили за решетку многодетного рабовладельца, средь бела дня похитившего безногого мужчину

Свидетель - любимая женщина

В Автограде огласили приговор по громкому уголовному делу. Представителей цыганской диаспоры признали виновными в похищении безногого Ильдуса Хаметова в ноябре 2018 года.

Как уже ранее уже сообщалось на samara.kp.ru, инвалида средь бела дня забрали с улицы Тополиной. Все случилось, когда он прогуливался со своей возлюбленной. Неизвестные забрали и мужчину, и коляску, на которой он передвигался, и увезли в неизвестном направлении.

Сожительница жертвы сразу обратилась в полицию. Она описала силовикам приметы налетчиков — те были похожи на цыган. Машину женщина тоже запомнила — белый «Рено Логан».

К ситуации подключился отдел по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД России по Самарской области. Они же выяснили, что потерпевший — бывший попрошайка, со скандалом ушедший от своих работодателей.

Цыгане и молдаванин

— Это целый клан попрошаек, где существовала своя иерархия. Были люди, которые руководили процессом. Другие расставляли «рабов» по местам, собирали с них деньги. Хаметов считал, что на нем наживаются, заставляют много работать, все деньги отбирают, кормят плохо и предоставляют ночлежку. Ему не хватало на выпивку, и он решил уйти, — рассказывали «КП-Самара» силовики.

Держатели бизнеса с таким положением дел мириться не стали и решили вернуть один из своих источников дохода. По мирному не получалось, пришлось по преступному.

Как установили оперативники, Ильдуса увезли на автомобиле службы такси «Корона» из Новокуйбышевска. Через руководство организации удалось выйти на водителя и тот объяснил, кого и куда возил в тот день

Оказалось, сначала Хаметова привезли в дом Романа Дойко — цыгана из Чапаевска, ранее судимого за кражу. Мужчине 34 года, у него 6 детей. Дойко сделал это не один, ему помогал земляк Александр Иванов, уже сидевший за убийство, и молдаванин Георги Ибриан.

Повозили по области

Именно к Георги, снимавшему квартиру на улице Стара-Загора в Самаре, спустя пару дней и доставили инвалида. 24 ноября силовики задержали иностранца и освободили Ильдуса.

Все задержали троих — Ибриана, Иванова и Дойко. Первый впоследствии выплатил пострадавшему 70 тысяч рублей, помирился с ним и стал свидетелем по делу. Вторых довели до Автозаводского суда, но Иванов не дожил до приговора.

Роману Дойко прокуратура Автозаводского района просила назначить наказание в виде 7 лет колонии строгого режима. 24 января судья Юлия Гадельшина приговорила цыгана к 6 годам «строгача». В отношении Иванова уголовное преследование прекратили. В законную силу вердикт еще не вступил.

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