Самарца будут судить за то, что он подстрелил инстаграм-блогершу

17 Июнь 2020 2020-06-17T21:47:43+03:00

Стрелку грозит штраф или до 5 лет лишения свободы, решать его судьбу теперь будет суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЧП произошло зимой возле бара "Библиотека" на улице Галактионовской в Самаре

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В Самаре окончено расследование уголовного дела о выстреле, в результате которого пострадала городская инстаграм-блогерша.

Инцидент произошел возле бара "Библиотека" на улице Галактионовской 8 декабря прошлого года, девушка в итоге получила пулю в голень и попала в больницу.

Стрелка нашли, ему 28 лет, ранее в поле зрения правоохранительных органов он не попадал. В отношении него уголовные дела возбудили по двум статьям: хулиганство (ст.213 УК РФ) и умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст.115 УК РФ).

- По версии следствия, в ту ночь он взял из своего автомобиля Toyota Land Cruiser, который был припаркован рядом с баром "Библиотека" травматический пистолет "Гроза-051" и произвел выстрелы в сторону девушки. Она стояла на веранде бара, - рассказали корреспондентам "КП-Самара" в областной прокуратуре.

Следствие считает мотивом преступления хулиганство. Так это или нет, теперь предстоит выяснить суду. Стрелку грозит крупный штраф или до 5 лет лишения свободы. Решать судьбу парня будет Самарский районный суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU