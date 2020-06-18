Медики раскрыли причины смерти еще двух человек с коронавирусом в Самарской области

18 Июнь 2020 2020-06-18T12:13:08+03:00

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Сегодня, 18 июня, число жертв коронавируса в Самарской области достигло 53 человек. За минувшие сутки не удалось спасти еще двух человек. Таким образом, в губернии люди с COVID-19 умирают уже 12-й день подряд.

– Погибли две женщины. Одной было 68, другой – 78 лет. Они страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Коэффициент летальности в Самарской области составляет 1,29, по стране – 1,37%, – сообщили в региональном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронасируса.

Всего в губернии 4100 заболевших. 2110 из них выздоровели и были выписаны. В том числе за прошедшие сутки вылечились 92 человека. Также в области ограничительные мероприятия продлятся минимум до 23 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU