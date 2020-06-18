За сутки от коронавируса в Самарской области вылечили 92 человека

18 Июнь 2020 2020-06-18T12:36:29+03:00

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал о количестве выписанных пациентов за прошедшие сутки. Общее количество выздоровевших в регионе составляет 2110 человек.

– За прошедший день излечились 92 человека. 75 из них были выписаны из специальных больниц. Еще 17 жителей региона завершили амбулаторное лечение. Это граждане из Самары, Тольятти, Сызрани, – говорится в сообщении.

Всего в Самарской области выявлено 4100 заболевших коронавирусом. Еще 53 человека спасти не удалось – они скончались. Кроме того, в регионе продолжают действовать ограничительные меры. Они продлятся до 23 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU