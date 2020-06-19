2020-06-19T10:49:36+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 19 июня 2020 года: подтвердились 83 случая

По данным на 19 июня 2020 года в Самарской области выявили 83 новых случая заражения
Владислав КИРСАНОВ
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За сутки в России появилось 7972 новых заболевших коронавирусомЗа сутки в России появилось 7972 новых заболевших коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 19 июня 2020 года в Самарской области. За минувшие сутки в регионе выявили 83 новых случая заражения. Таким образом, общее число заболевших в губернии составляет 4183 человека. 2110 из них выздоровели, 53 – скончались.

– Всего за минувшие сутки в России выявили еще 7972 человека с COVID-19. Из них в Москве заболели 1136 жителей, в Московской области – 646. В Ханты-Мансийском АО и Свердловской области – 259 и 254 человека соответственно, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Общее число заболевших коронавирусом в России составляет 569 063 человека, 324 406 пациентов выздоровели (10443 за прошедший день), 7841 больной умер. За последний день от инфекции скончался 181 человек. В Самарской области продлены ограничительные меры минимум до 23 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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