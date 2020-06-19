Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 19 июня 2020 года: подтвердились 83 случая

19 Июнь 2020 2020-06-19T10:49:36+03:00

По данным на 19 июня 2020 года в Самарской области выявили 83 новых случая заражения

Изменить размер текста: A A

Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 19 июня 2020 года в Самарской области. За минувшие сутки в регионе выявили 83 новых случая заражения. Таким образом, общее число заболевших в губернии составляет 4183 человека. 2110 из них выздоровели, 53 – скончались.

– Всего за минувшие сутки в России выявили еще 7972 человека с COVID-19. Из них в Москве заболели 1136 жителей, в Московской области – 646. В Ханты-Мансийском АО и Свердловской области – 259 и 254 человека соответственно, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Общее число заболевших коронавирусом в России составляет 569 063 человека, 324 406 пациентов выздоровели (10443 за прошедший день), 7841 больной умер. За последний день от инфекции скончался 181 человек. В Самарской области продлены ограничительные меры минимум до 23 июня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Самаре медиков поздравили музыкой и клубникой

В честь наступающего Дня медика для врачей, медсестер и всех работников больницы имени Семашко (подробности)

Организм пожирает сам себя: врач объяснил, чем коронавирусная пневмония отличается от других

Одна из особенностей коронавируса – сильная аутоиммунная реакция (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU