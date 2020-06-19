2020-06-19T12:05:49+03:00
Общество

В Самарской области впервые за 13 дней никто не умер от коронавируса

Общее число погибших составляет 53 человека
Владислав КИРСАНОВ
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Всего в Самарской области 4183 заболевших COVID-19Всего в Самарской области 4183 заболевших COVID-19Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня, 19 июня, в Самарской области впервые с 6 июня нет погибших от коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавируса в регионе. Всего на данный момент в губернии скончались 53 человека, у которых диагностировали COVID-19.

– Общее число заболевших составляет 4183 жителя региона. 2110 из них выздоровели и были выписаны. Таким образом, на амбулаторном и стационарном лечении остаются 2020 человек, – говорится в сообщении.

Напомним, что за последние сутки в регионе выявили еще 83 заболевших. Лидирует по числу новых зараженных Самара, на втором месте - Тольятти, на третьем - Новокуйбышевск.

В Самарской области продолжают действовать ограничительные меры. Они продлятся до 23 июня. Граждан просят соблюдать самоизоляцию, социальную дистанцию, а также масочный режим.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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