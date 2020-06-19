Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 83 человека в Самарской области

19 Июнь 2020 2020-06-19T11:52:38+03:00

Выяснили, где и как заразились коронавирусом новые 83 пациента в Самарской области

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал о новых заболевших в регионе по данным на пятницу, 19 июня. Отметим, за минувшие сутки выявили 83 новых пациента, а их общее количество составляет 4183 человека.

– 47 заболевших в Самаре, 14 – в Тольятти, 12 – в Новокуйбышевске. По два в Волжском и Ставропольском районах, по одному – в Жигулевске, Кинеле, Сызрани, Чапаевске, Борском и Приволжском районах, – говорится в сообщении.

31 человек ранее контактировал с уже заболевшими. 24 таких пациентов в Самаре, трое – в Тольятти, двое – в Новокуйбышевске. По одному в Сызрани и Волжском районе. 25 жителей региона были с диагнозом «внебольничная пневмония и ОРВИ». Еще у 27 коронавирус протекал без каких-либо клинических проявлений.

Напомним, что 2110 пациентов, у которых ранее диагностировали COVID-19, уже выздоровели. А вот еще 53 человека не смогли побороть инфекцию. К сожалению, они скончались. Сегодня впервые за несколько дней в регионе не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU