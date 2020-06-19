2020-06-19T11:52:38+03:00
Общество

Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 83 человека в Самарской области

Выяснили, где и как заразились коронавирусом новые 83 пациента в Самарской области
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Всего в Самарской области 4183 человека с COVID-19Всего в Самарской области 4183 человека с COVID-19Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал о новых заболевших в регионе по данным на пятницу, 19 июня. Отметим, за минувшие сутки выявили 83 новых пациента, а их общее количество составляет 4183 человека.

– 47 заболевших в Самаре, 14 – в Тольятти, 12 – в Новокуйбышевске. По два в Волжском и Ставропольском районах, по одному – в Жигулевске, Кинеле, Сызрани, Чапаевске, Борском и Приволжском районах, – говорится в сообщении.

31 человек ранее контактировал с уже заболевшими. 24 таких пациентов в Самаре, трое – в Тольятти, двое – в Новокуйбышевске. По одному в Сызрани и Волжском районе. 25 жителей региона были с диагнозом «внебольничная пневмония и ОРВИ». Еще у 27 коронавирус протекал без каких-либо клинических проявлений.

Напомним, что 2110 пациентов, у которых ранее диагностировали COVID-19, уже выздоровели. А вот еще 53 человека не смогли побороть инфекцию. К сожалению, они скончались. Сегодня впервые за несколько дней в регионе не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Самарской области впервые за 13 дней никто не умер от коронавируса

Общее число погибших составляет 53 человека (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самарской области задержали наркокурьера из Брянской области
В Самаре готовятся открыть ТЦ и это показали на видео
В Самарской области три человека пострадали из-за аварии на трассе
Самарским врачам могут разрешить приватизировать служебное жилье
На администрацию Отрадного возбудило дело Самарское УФАС
В Самаре впервые за 15 дней никто не умер от коронавируса
В Самаре зафиксирована вспышка заболеваемости коронавирусом
Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 83 человека в Самарской области
Самарские туроператоры могут получить «лизинговые каникулы»
Самарцы смогут высказать мнение о поправках в ТК, защищающих права работников на удаленке
В Самарской области нашли двоих маленьких детей, игравших на железнодорожных путях
В Безенчуке появилась памятная доска врачу-хирургу
В Самарской области впервые за 13 дней никто не умер от коронавируса
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 19 июня 2020 года: подтвердились 83 случая
Валерий Гришко о Михаиле Ефремове: «Я уважал актера, а не этого человека»
В Самаре подросток кричал из окна и выкидывал оттуда вещи
В Тольятти разыскивают женщину, обворовавшую пенсионерку
В Самаре коллекторы «наматерились» на должника на 100 тысяч рублей
Московское шоссе в Самаре ждет капитальный ремонт
В Самарской области на выходных ожидается жара до +30°C
В Тольятти пассажир легковушки перевозил наркотические таблетки
Эксклюзивное интервью и уставшие глаза врачей: вышел спецпроект «КП-Самара» ко Дню медика
Самарцам показали, что происходит с Дворцом спорта