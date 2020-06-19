2020-06-19T14:47:26+03:00
Общество

Появилось видео с репетиции воздушного Парада Победы 2020 в Самаре

В небе над Самарой прошла авиарепетиция Парада Победы 2020
Анастасия ФИЛАТОВА
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В день Парада Победы 2020 над Самарой пролетят 14 истребителей и вертолетовВ день Парада Победы 2020 над Самарой пролетят 14 истребителей и вертолетовФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В Самаре военные продолжают готовиться к Параду Победы 2020, который пройдет 24 июня на площади имени В.В. Куйбышева. Накануне вечером, 18 июня, в городе прошла первая репетиция парадных расчетов и военной техники.

Утром в пятницу, 19 июня, жители Самары сначала услышали гул, а потом заметили в небе истребители. Это была уже репетиция воздушной части парада. Отметим, что всего в нем будут задействованы 14 самолетов и вертолетов.

Как сообщает пресс-служба ЦВО, жители областной столицы 24 июня смогут увидеть два сверхзвуковых истребителя-перехватчика МиГ-31 и два сверхзвуковых истребителя-бомбардировщика Су-34. Также над Самарой в день Парада Победы 2020 пролетят сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95, три вертолета Ми-8 и пять вертолетов Ми-2 самарского аэроклуба ЦСКА.

Репетиция воздушного Парада Победы 2020 в Самаре.Ксения ТИМОФЕЕВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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