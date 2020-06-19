Как будут ходить электрички 24 июня 2020 года в Самарской области

19 Июнь 2020 2020-06-19T16:11:03+03:00

Электрички 24 июня 2020 года будут ездить по измененному расписанию Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

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Следующая среда, 24 июня, в Россия объявлена выходным днем. Это связано с проведением парадов в честь 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Праздничные мероприятия состоятся и в Самарской области. В связи с этим в регионе изменят расписание движения электричек.

Как сообщает Самарская пригородная пассажирская компания, 24 июня не будут ходить следующие поезда:

№ 6328/6327 Царевщина (отпр. 06.28) – Самара (приб. 07.32),

№ 6330/6329 Водинская (отпр. 08.20) – Самара (приб. 09.16),

№ 6342/6341 Царевщина (отпр. 14.05) – Самара (приб. 15.19),

№ 6314/6313 Самара (отпр. 17.29) – Курумоч (приб. 18.58),

№ 6521 Кинель (отпр. 05.47) – Самара (приб. 06.45),

№ 6522 Самара (отпр. 16.23) – Кинель (отпр. 17.20),

№ 6530 Самара (отпр. 21.01) – Новоотрадная (приб. 22.47),

№ 6576 Безенчук (отпр. 05.32) – Мирная (приб. 07.12),

№ 6580 Чапаевск (отпр. 06.45) – Мирная (приб. 08.03),

№ 6535 Самара (отпр. 07.38) – Новокуйбышевская (приб. 08.04),

№ 6434 Новокуйбышевская (отпр. 08.25) – Самара (приб. 08.51),

№ 6004 Сызрнь-1 (отпр. 08.04) – Самара (приб. 10.04),

№ 6574 Безенчук (отпр. 08.27) – Мирная (приб. 10.06),

№ 6003 Самара (отпр. 15.54) – Сызрань-1 (приб. 17.50),

№ 6567 Мирная (отпр. 15.57) – Безенчук (приб. 17.35),

№ 6539 Мирная (отпр. 18.00) – Новокуйбышевская (приб. 18.52).

Некоторые электрички поедут по другому расписанию. Речь идет о тех, которые курсируют между Самарой и Курумочем, Безенчуком. Подробнее о графике движения пригородных поездов в день проведения Парада Победы можно узнать тут.

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ИСТОЧНИК KP.RU