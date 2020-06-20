В Самаре введут запрет на продажу алкоголя

20 Июнь 2020 2020-06-20T09:04:18+03:00

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В Самаре в День Парада Победы 24 июня ограничат продажу алкоголя в районе площади Куйбышева. Купить бутылку пива или вина нельзя будет весь день с 8.00 до 23.00. Постановление, гарантирующее, что 75-летие Победы самарцы будут отмечать на трезвую голову, разместили на сайте правительства, его подписал Виктор Кудряшов.

Запрет касается магазинов, которые расположены недалеко от площади - на ул. Галактионовская, Красноармейская, Чапаевская, Молодогвардейская, а также вдоль набережной и рядом с Ладьей, где будут проводить салют: это Волжской Проспект, улица Лесная, Максима Горького.

Напомним, что Парад Победы пройдет в 2020 году 24 июня. На площадь выйдут более 1700 военнослужащих, пройдет военная техника. Сейчас ее уже пригнали на улицы рядом с площадью и жители могут прийти посмотреть на нее. Затем пройдет воздушный авиапарад и вечером в 22.30 прогремит салют.

Проводить мероприятия 24 июня будут, учитывая все требования безопасности, военные будут идти по площади в масках, особый режим допуска жителей будет действовать и во время салюта.

ИСТОЧНИК KP.RU