Салют в Самаре 24 июня 2020 года: когда и где пройдёт в честь Парада Победы

Стало известно, когда и где пройдет салют в Самаре 24 июня 2020 года в честь Парада Победы. Это произойдет около монумента Ладья, на четвертой очереди набережной. Здесь организуют зону для просмотра праздничного фейерверка. Пускать на набережную будут только через специальные рамки. Все зрители должны быть в перчатках и масках.

В этом году салют будет уникальным и очень красивым. Военные обещают дать 309 залпов из дух новых салютных пусковых установок. Также в деле задействуют четыре гаубицы. Всего на глазах у зрителей в небо выпустят более 400 фейерверков. Это будут такие "огненные цветы", как "Ассоль", "Вега", "Подсолнух".

Все мероприятие будет состоять из двух частей: сначала военный салют - те самые короткие огненные выстрелы. Затем - фейерверк, когда в небе будут распускаться различные узоры. Все это, как надеются власти, поможет создать у горожан праздничное настроение.

Также Дмитрий Азаров предложил продумать сопроводительную концертную программу, которая подчеркнет важность события.

Во сколько будет салют на 24 июня в Самаре

Начало праздничного фейерверка назначено на 22.30. После этого с набережной горожан развезут автобусы, в них тоже нельзя будет сесть без маски.

Это будет первое массовое мероприятие с момент введения ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Власти обещают, что санитарные правила будут строго соблюдаться, а все меры безопасности обязательно будут блюсти.

Однако пока что режим пропуска зрителей на салют в честь Парада Победы 24 июня в Самаре под вопросом. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Напомним, сейчас регион находится на второй ступени снятия ограничений. С понедельника даже откроются все торговые центры, а после Парада Победы могут разрешить работать ресторанам.

Полная программа праздника 24 июня доступна здесь.

Напомним, что в этом году 9 мая все праздничные мероприятия в честь 75-летия Победы проводились в онлайн-режиме. Люди пели День Победы на балконах, участвовали в виртуальном Бессмертном полку. А губернатор исполнил песню под окнами ветеранов. Фейерверк в этот день также запускали, но не для зрителей, ведь действовал режим самоизоляции.