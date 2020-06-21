2020-06-21T00:35:39+03:00
Общество

Когда в Самаре не будут продавать алкоголь

Власти рассказали о планах на следующую неделю по деалкоголизации Самары
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Любые продукты можно будет купить, а алкоголь нетЛюбые продукты можно будет купить, а алкоголь нетФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре в один из дней на следующей неделе не будут продавать алкоголь. Как не сложно догадаться, речь идет о дне Парада Победы 24 июня 2020 года. В этот праздничный день по площади Куйбышева будут шагать военные, пройдет техника, пролетят самолеты. Вечером на Ладье будет салют. Столько поводов для праздника - не стоит искат ьеще и повод выпить. Именно так подумали в правительстве и выпустили постановление, предписывающее не продавать алкоголь с 8.00 до 23.00 в этот день.

Запрет коснется всех прилегающих к площади, набережной и Ладье улиц. В магазинах не будут торговать спиртным на следующих улицах: Галактионовская, Молодогвардейская, Вилоновская, Максима Горького, Лесная - от Северо-Восточной магистрали, Волжский проспект.

Такой запрет действует во все дни крупных торжественных мероприятий в центре города и связан он с заботой о вопросах безопасности. Во время Парад Победы и в момент организации салюта в охране правопорядка заняты очень много полицейских. Им лишние проблемы точно не нужны.

Здесь мы собрали всю информацию о Параде Победы 24 июня. А здесь можно посмотреть все, что известно о салюте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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