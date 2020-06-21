В Самарской области в пожаре погибли два человека

21 Июнь 2020 2020-06-21T08:45:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Этой ночью, 21 июня, в Самарской области произошел серьезный пожар в одном из домов в Кошкинском районе региона. В 3:26 на пульт диспетчера поступило сообщение, а прибывшие на место пожарные установили, что происходит горение здание на площади 50 квадратных метров.

– Примерно через час огонь был локализован. На месте пожара обнаружены тела двух мужчин. Одному из них 92 года, другому – 38 лет. Ликвидацией происшествия занимались 21 пожарный, а также 10 единиц техники, – сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Огонь распространился на площади 50 кв.м ФОТО: ГУ МЧС России по Самарской области

Предварительной причиной пожара называется аварийный режим электрооборудования в доме. Все подробности устанавливают компетентный органы. Отметим, что сегодня утром, в Самаре произошло еще одно ЧП: в жилом доме произошел взрыв газа. Подробности можно узнать в нашем материале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Взрыв газа в Крутых ключах в Самаре 21 июня 2020: два человека в больнице, пострадали машины и соседний дом

В Самаре в Крутых Ключах утром 21 июня произошел взрыв газа, рассказываем, что сейчас известно (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU