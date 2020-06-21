Прокуратура организовала проверку по факту взрыва в Крутых Ключах в Самаре
Прокуратура Самарской области организовала проверку по факту взрыва в многоквартирном доме в Крытых Ключах. Напомним, сегодня, 21 июня, там произошел хлопок. По предварительным данным произошел взрыв газа.
– На место для координации работы правоохранительных и контролирующих органов выехал исполняющий обязанности прокурора Красноглинского района Самары. По результата проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц, – сообщает пресс-служба надзорного органа.
Отметим, что в результате происшествия никто не погиб, однако пострадали две женщины. Они были доставлены в лечебные учреждения. Также разрушены межкомнатные и межквартирные перегородки, входная дверь в подъезд, повреждены припаркованные автомобили и соседние дома. Ранее появилось видео с места происшествия.
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