В Самарской области за сутки вылечили от коронавируса 37 человек
Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал, что за минувшие сутки в регионе выросло число выздоровевших от новой инфекции. Общее число здоровых пациентов составляет 2272 человека.
– 37 жителей региона за прошедший день завершили амбулаторное лечение в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, Волжском районе и Сызрани, – говорится в сообщении.
Всего в Самарской области 4388 заболевших. Более половины выздоровело. Еще 53 человека спасти не удалось – они скончались. Сегодня, 22 июня, стало известно еще о 63 пациентах. В тройку лидеров по выявленным за последние сутки больным вошли Самара, Сызрань и Новокуйбышевск. Напомним. в регионе продолжают действовать ограничительные меры. Они продлятся минимум до завтра, 23 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU