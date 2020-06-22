В Самарской области за сутки вылечили от коронавируса 37 человек

22 Июнь 2020 2020-06-22T13:45:26+03:00

Всего в регионе 2272 выздоровевших от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал, что за минувшие сутки в регионе выросло число выздоровевших от новой инфекции. Общее число здоровых пациентов составляет 2272 человека.

– 37 жителей региона за прошедший день завершили амбулаторное лечение в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, Волжском районе и Сызрани, – говорится в сообщении.

Всего в Самарской области 4388 заболевших. Более половины выздоровело. Еще 53 человека спасти не удалось – они скончались. Сегодня, 22 июня, стало известно еще о 63 пациентах. В тройку лидеров по выявленным за последние сутки больным вошли Самара, Сызрань и Новокуйбышевск. Напомним. в регионе продолжают действовать ограничительные меры. Они продлятся минимум до завтра, 23 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU