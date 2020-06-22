2020-06-22T16:13:00+03:00
Общество

Как будет ходить общественный транспорт в Самаре 24 июня 2020 года

Узнали, какое расписание будет у общественного транспорта в Самаре 24 июня 2020 года
Владислав КИРСАНОВ
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Транспорт будет работать до 24:00Транспорт будет работать до 24:00Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Администрация Самары рассказала, как будет работать общественный транспорт в среду, 24 июня. Напомним, в этот день будут проводиться праздничные мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Для вывоза горожан после праздничного фейерверка расширят и подадут дополнительный общественный транспорт.

– Трамваи №№ 4, 5, 18, 20, 22, 23 и 13 будут ждать пассажиров на проспекте Ленина. Автобусы №№ 1, 2, 24, 67, 34, 41, 47, 50, 66, 96, 205, 295, 217, 261 – на остановочном пункте «Улица Соколова», – сообщают власти города.

Кроме того, городской общественный транспорт будет работать до конца дня, то есть до 24:00. Также жителям города напомнили о необходимости соблюдения масочного режима и социального дистанцирования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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