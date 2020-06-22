2020-06-22T19:17:24+03:00
Происшествия

Следователи рассказали, почему произошел взрыв в Крутых Ключах

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, подозреваемых пока нет
Михаил ГОРЮНОВ
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Последствия ЧП оказались серьезнымиПоследствия ЧП оказались серьезнымиФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В Следственном комитете прокомментировали ЧП в Крытых Ключах. Рано утром 21 июня там в квартире жилого дома № 45 произошел взрыв. В результате случившегося строение оказалось серьезно повреждено, досталось и припаркованным у здания авто.

- По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ - выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, - сообщили в СУ СК России по Самарской области.

Подозреваемых у правоохранителей пока нет. Сейчас расследование продолжается. Стражи порядка проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств обрушения.

Напомним, из-за взрыва пострадали две женщины. Как говорят силовики, они получили незначительные травмы.

Разобраться в причинах ЧП соответствующие службы призвал губернатор Дмитрий Азаров. В частности, он попросил проверить газовое оборудование в микрорайоне.

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Корреспонденты «КП-Самара» собрали всю имеющуюся информацию с места событий, а также поговорили с очевидцами [фото, видео] (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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