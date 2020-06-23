В Самаре мужчина, обещавший обкашлять администрацию, заплатит штраф за фейк

23 Июнь 2020 2020-06-23T10:11:06+03:00

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В Самаре жестоко наказали человека, который распространял в социальной сети недостоверную общественно значимую информацию о коронавирусе. 46-летний мужчина написал, что если заболеет, то не пойдет к врачам, а пойдет кашлять в различных организациях. Эту информацию посчитали общественно опасной.

Как сообщает пресс-служба облГлавка, личность мужчины выявили очень скоро, сотрудники полиции собрали все материалы и направили в суд. За неосторожные слова в социальных сетях мужчину наказали. Ему предстоит заплатить штраф в 15 тыс. рублей.

Решение принял суд Красноглинского района. В полиции напоминают, что административная ответственность предусмотрена за распространение любых фейков, которые ставят под угрозу нарушение общественного порядка и безопасности.

Ранее в Самаре за распространение фейков о коронавирусе оштрафовали депутата Михаила Матвеева. Правда, по второму делу суд вынес оправдательный приговор. Сам депутат собирается оспаривать решение и по первому вопросу.

ИСТОЧНИК KP.RU