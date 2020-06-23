Большее число заболевших коронавирусом в Самарской области за 23 июня не имели клинических проявлений

23 Июнь 2020 2020-06-23T12:19:10+03:00

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Сегодня, 23 июня, в Самарской области зафиксировано 63 заболевших коронавирусом. Такие же цифры были и вчера. Однако за минувшие сутки большинство заболевших переносили COVID-19 бессимптомно.

– За прошедший день зафиксировано 40 таких жителей региона. Всего в области 4451 заболевших, 2309 из них выздоровели. На стационарном и амбулаторном лечении находятся 2089 жителей региона, – говорится в сообщении оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в области.

Под медицинским наблюдением в региона остаются 579 человек, а общее количество тестов на новую инфекцию превысило 261 377. За прошедшие сутки было сделано 2420 исследований.

ИСТОЧНИК KP.RU