В Самаре на видео попала прогулка крохи-леопарда Амурчика

23 Июнь 2020 2020-06-23T16:19:11+03:00

Зоопарк в Самаре до сих пор закрыт для посетителей, но сотрудники стараются развлечь животных как могут

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В Самаре на видео сняли прогулку крохи-леопарда Амура из самарского зоопарка. Малыша вывели на поводке из клетки, и он с удивлением обнюхивает все, что встречается ему на пути - совсем как котенок.

- Во время прогулки наш Амурчик познакомился с верблюдом Лексусом и козликом Ваней. Ему все очень интересно, но малыш ведет себя предельно осторожно. Тем более незнакомцы необычно пахнут - и к этому нужно привыкнуть, - комментируют происходящее на видео сотрудники зоопарка.

Котенок у Хана и Фелиции родился в апреле. Амур - настоящий милашка и редкость. Получить потомство у дальневосточных леопардов в неволе очень сложно. Но у малыша отличные любящие друг друга родители. Они вместе уже с 2012 года. И это далеко не первое их потомство, в 2014 году их котенка доверили выкармливать овчарке. А вот Амурчика перевели на искусственное вскармливание, чтобы он добрал вес.

В Самаре прогулка крохи леопарда попала на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU