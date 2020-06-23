2020-06-23T18:19:44+03:00
Общество

Самарцы получат выплаты на детей 10 тысяч рублей в июле 2020 года

Жителям Самарской области выплатят по 10 тысяч рублей в июле 2020 года
Владислав КИРСАНОВ
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Президент обратился к жителям страныПрезидент обратился к жителям страныФото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к жителям страны объявил о второй выплате по 10 тысяч рублей на детей до 16 лет. Те, кто получил июньские выплаты, получат июльскую автоматически.

– Мы решили, что это необходимо. Деньги будут начислены автоматически. Никаких дополнительных и повторных заявлений подавать не нужно, – цитирует Владимира Путина kp.ru.

Кроме того, президент поручил правительству направить в регионы еще 100 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом. Ранее руководство страны уже выделяло 200 миллиардов на эти нужды. Также с 1 января 2021 года изменится налог для россиян, которые заработают свыше 5 миллионов рублей в год. Он составит 15%.

Напомним, что здесь мы рассказывали, как получить единовременную выплату на детей в июне. Те же правила будут действовать и сейчас. Но тем, кто уже подал заявку и документы, делать ничего не нужно.

А вот история о том, как наш корреспондент оформляла право на выплату через отделение ПФР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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