Самарцы получат выплаты на детей 10 тысяч рублей в июле 2020 года
Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к жителям страны объявил о второй выплате по 10 тысяч рублей на детей до 16 лет. Те, кто получил июньские выплаты, получат июльскую автоматически.
– Мы решили, что это необходимо. Деньги будут начислены автоматически. Никаких дополнительных и повторных заявлений подавать не нужно, – цитирует Владимира Путина kp.ru.
Кроме того, президент поручил правительству направить в регионы еще 100 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом. Ранее руководство страны уже выделяло 200 миллиардов на эти нужды. Также с 1 января 2021 года изменится налог для россиян, которые заработают свыше 5 миллионов рублей в год. Он составит 15%.
Напомним, что здесь мы рассказывали, как получить единовременную выплату на детей в июне. Те же правила будут действовать и сейчас. Но тем, кто уже подал заявку и документы, делать ничего не нужно.
А вот история о том, как наш корреспондент оформляла право на выплату через отделение ПФР.
ИСТОЧНИК KP.RU