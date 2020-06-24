В Самарской области остановили наступление коронавируса

24 Июнь 2020 2020-06-24T01:33:37+03:00

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В Самаре удалось сдержать распространение коронавируса. Глава Роспотребнадзора Светлана Архипова на последнем совещании оперативного штаба доложила, что динамика заболеваемости стабилизировалась. Это, по ее словам, видно из снижения количества случаев заражения каждый день. При этом меньше тестов делать в регионе не начинают, а значит, эта динамика - наглядная.

За сутки к 12.00 23 июня выявили 63 заболевших, в предыдущий день - столько же, до этого минимума удалось достичь 17 июня, в этот день "заболели" 44 человека. Кроме того уже пять дней никто не умирает ни от коронавируса, ни с ним. И это тоже позитивный результат.

Все чаще стали находить инфекцию у людей, которые просто проходят профосмотр. При этом охват тестирования составляет 145,2 на сто тысяч населения. Власти уверяют, что тестов хватает.

Всего сейчас в регионе заразились с первых дней 4451 человек. Поправились 2309 человек. Количество выявленных внебольничных пневмоний растет, но этому есть - по мнению властей - простое объяснение, пол, сейчас чаще стали делать КТ и обо всех таких болячках узнают.

Еще один позитивный момент- на ИВЛ все меньше людей, ситуация улучшается. Врачи надеются, что больных будет намного меньше, а те, кто все же заразился, будут переносить коронавирус легко.

Все эти улучшения позволили Дмитрию Азарову снять ограничения и режим самоизоляции. Как будем жить с 24 июня, что работает, а чего придется подождать - в нашем материале.

ИСТОЧНИК KP.RU