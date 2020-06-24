24 Июнь 2020 2020-06-24T16:47:47+03:00

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В Самаре выставили на продажу здание Газбанка на ул.Молодогвардейской, 224. Такой лот появился на сайте Российского аукционного дома. За здание в самом центре города хотят выручить как минимум 403,5 миллиона рублей – именно такая начальная цена заявлена на сайте аукциона.

Согласно размещенным на портале аукциона документам площадь 11-этажного здания составляет 6514,9 квадратных метров. Он позиционируется как «бизнес-центр класса А». До 2 июля на сайте принимают документы от всех желающих побороться за здание в центре города, а 7 июля состоится сам аукцион. Минимальная сумма задатка, которую должны будут внести участники аукциона, составит 40,3 млн рублей, а минимальный шаг на повышение – 20,1 млн.

Здание было построено в 1971 году. Первоначально в нем располагался дом быта «Горизонт», однако позднее его выкупили под офис банка. В августе 2018 года Газбанк был признан банкротом, и сейчас должен кредиторам около 20 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU