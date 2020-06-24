2020-06-24T16:47:47+03:00
Общество

В Самаре выставили на продажу здание Газбанка

За него планируют выручить более 400 миллионов рублей
Ольга НОВИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Знаменитую высотку "пустят с молотка"Знаменитую высотку "пустят с молотка"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самаре выставили на продажу здание Газбанка на ул.Молодогвардейской, 224. Такой лот появился на сайте Российского аукционного дома. За здание в самом центре города хотят выручить как минимум 403,5 миллиона рублей – именно такая начальная цена заявлена на сайте аукциона.

Согласно размещенным на портале аукциона документам площадь 11-этажного здания составляет 6514,9 квадратных метров. Он позиционируется как «бизнес-центр класса А». До 2 июля на сайте принимают документы от всех желающих побороться за здание в центре города, а 7 июля состоится сам аукцион. Минимальная сумма задатка, которую должны будут внести участники аукциона, составит 40,3 млн рублей, а минимальный шаг на повышение – 20,1 млн.

Здание было построено в 1971 году. Первоначально в нем располагался дом быта «Горизонт», однако позднее его выкупили под офис банка. В августе 2018 года Газбанк был признан банкротом, и сейчас должен кредиторам около 20 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тольятти пропала 14-летняя девочка с «ежиком»
В Самаре минздрав опроверг слухи о прекращении тестирования на коронавирус
В Самаре выставили на продажу здание Газбанка
В Самарской области похолодает до -3 градусов
В Самарской области в лобовом столкновении «Газели» и грузовика погиб человек
Жители Сызрани смогут наблюдать за салютом прямо из окон и с балконов
Самарский проект "Маршруты запасной столицы" может войти в программы региональных и федеральных туроператоров
Самарский стоматолог-имплантолог рассказал, за что любит свою работу
Стало известно, как и где заболел коронавирусом еще 51 человек в Самарской области
Над Самарой видели бомбардировщики и истребители
В Самаре чиновников заставили выплатить ветерану-блокаднику положенные ему деньги
Гостем Парада Победы в Самаре стал последний живой Герой 3-й ударной Армии
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 24 июня 2020 года: подтвердился 51 случай
В Самарской области мужчина на охоте случайно убил своего приятеля
Стала известна средняя зарплата в Самарской области за первые месяцы 2020 года
В Самарской области компания молодых людей на «Гранте» столкнула «Киа» в кювет
В Самарской области остановили наступление коронавируса
Воздушный парад 24 июня 2020 года в Самаре: кто пролетит над площадью
Дмитрий Азаров рассказал о работе детских садов после отмены режима самоизоляции
Стало известно, что в Самаре будет закрыто до 2 июля
В Самарской области отменили режим самоизоляции
В Самарской области мотоциклист протаранил легковушку