2020-06-25T10:07:53+03:00
Общество

Самарцам рассказали, когда вернут деньги за билеты на «Рок над Волгой»

Выяснили, когда организаторы фестиваля «Рок над Волгой» вернут деньги за билеты
Владислав КИРСАНОВ
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Представители музыкального фестиваля «Рок над Волгой» рассказали, когда начнут возвращать деньги за купленные билеты. Дело в том, что из-за эпидемиологической ситуации мероприятие было перенесено на следующий год, в то время как многие жители региона и страны уже приобрели билеты.

– Ограничительные меры постепенно снимаются, жизнь возвращается в привычное русло. И мы готовы информировать вас о возврате денежных средств за отмененный фестиваль «Рок над Волгой». Возврат запланирован с 1 июля, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время появится уточняющая информация. Ранее организаторы сообщили, что 28 июня запланировано выступление в онлайн-формате групп «Сплин» и «Би-2».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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