Самарцам рассказали, когда вернут деньги за билеты на «Рок над Волгой»
Представители музыкального фестиваля «Рок над Волгой» рассказали, когда начнут возвращать деньги за купленные билеты. Дело в том, что из-за эпидемиологической ситуации мероприятие было перенесено на следующий год, в то время как многие жители региона и страны уже приобрели билеты.
– Ограничительные меры постепенно снимаются, жизнь возвращается в привычное русло. И мы готовы информировать вас о возврате денежных средств за отмененный фестиваль «Рок над Волгой». Возврат запланирован с 1 июля, – говорится в сообщении.
Отмечается, что в ближайшее время появится уточняющая информация. Ранее организаторы сообщили, что 28 июня запланировано выступление в онлайн-формате групп «Сплин» и «Би-2».
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ИСТОЧНИК KP.RU