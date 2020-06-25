Самарцам рассказали, когда вернут деньги за билеты на «Рок над Волгой»

25 Июнь 2020 2020-06-25T10:07:53+03:00

Выяснили, когда организаторы фестиваля «Рок над Волгой» вернут деньги за билеты

Изменить размер текста: A A

Представители музыкального фестиваля «Рок над Волгой» рассказали, когда начнут возвращать деньги за купленные билеты. Дело в том, что из-за эпидемиологической ситуации мероприятие было перенесено на следующий год, в то время как многие жители региона и страны уже приобрели билеты.

– Ограничительные меры постепенно снимаются, жизнь возвращается в привычное русло. И мы готовы информировать вас о возврате денежных средств за отмененный фестиваль «Рок над Волгой». Возврат запланирован с 1 июля, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время появится уточняющая информация. Ранее организаторы сообщили, что 28 июня запланировано выступление в онлайн-формате групп «Сплин» и «Би-2».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Рок над Волгой в 2020 году перенесут, но он может пройти онлайн

О переносе Рока над Волгой в 2020 году в прямом эфире «КП-Самара» объявил губернатор Дмитрий Азаров (подробности)

В Самаре онлайн-концерт «Рок над Волгой» проведут на реке

Мероприятие пройдет в онлайн-формате, споют «Сплин» и «Би-2» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU