Стало известно, сколько жителей Самарской области находятся под меднаблюдением по коронавирусу

25 Июнь 2020 2020-06-25T13:02:54+03:00

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса рассказал, сколько человек находится под медицинским наблюдением по новой инфекции, а также раскрыл количество тестов на нее.

– За прошедшие сутки сделано 5202 анализа. Их общее число достигло 271 880 единиц. Под наблюдением врачей остаются 573 человека. На амбулаторном и стационарном лечении в области остаются 2075 жителей, – говорится в сообщении.

На сегодняшний день в губернии выявлено 4557 заболевших. 2429 из них выздоровели и были выписаны, еще 53 – скончались. За минувшие сутки появилось 55 новых заболевших. Большинство из них снова в Самаре.

ИСТОЧНИК KP.RU