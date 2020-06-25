В Самарской области за сутки от коронавируса вылечились 24 пациента

25 Июнь 2020 2020-06-25T15:54:49+03:00

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал о выписанных пациентах за прошедшие сутки. Отметим, что в регионе 4557 заболевших коронавирусом. Более половины из них – 2429 – выздоровели и были выписаны из больниц региона.

– За минувший день лечение завершили 24 человека. 15 из них завершили амбулаторное лечение в Самаре, Тольятти и Сызрани. Еще 9 человек были выписаны из стационаров Тольятти и Самары, – говорится в сообщении.

Таким образом, на амбулаторном и стационарном лечении в Самарской области остаются 2075 человек. Отметим, что за последние сутки в регионе выявили еще 55 заболевших. Большинство из них - жители Самары. Напомним, в регионе сняли режим самоизоляции. Однако соблюдать масочный режим и социальную дистанцию по-прежнему необходимо.

ИСТОЧНИК KP.RU